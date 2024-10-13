بين التحضير والتصوير.. صبا مبارك تستعد للمشاركة في أعمال جديدة

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ياسر رشاد - القاهرة -
تعيش الفنانة صبا مبارك نشاطا فنيا خلال الفترة الحالية، إذ تستعد لعرض مسلسلها الجديد "وتر حساس"، كما تنشغل بمسلسلات جديدة، قبل إبرام التعاقدات مع الشركة المنتجة.
وتواصل الفنانة صبا مبارك تصوير مشاهدها في مسلسل "220 يوم" المنتظر عرضه قريبًا على إحدى المنصات الرقمية، بالتعاون مع النجم كريم فهمي ونخبة أخرى من النجوم المتميزين.
كما تعكف النجمة الأردنية على قراءة الأدوار الجديدة والمفاضلة بينهم، بعدما تلقت ترشيحات للمشاركة في بطولة مسلسل "الوهم"، ولم يتم الاتفاق عليه، ومسلسل أخر لم يتم الكشف عنه حتى الان.
يذكر أن مسلسل "وتر حساس" دراما اجتماعية مشوقة، يتكون من ٤٥ حلقة والمقرر عرضه على فضائية ON ومنصة "يانجو بلاي"، ويأتي من بطولة نخبة من النجوم؛ من بينهم: صبا مبارك، ومحمد علاء، وإنجي المقدم، وهيدي كرم.