"كان برىء" الأغنية الأكثر جدلاً لـ أنغام في ألبوم "تيجي نسيب" بتوقيع نادر عبد الله

ياسر رشاد - القاهرة - نجاح كبير حققته النجمة أنغام في ألبومها الأخير "تيجي نسيب" والذى تصدر التريند في كل أغانيه نظراً لما يحمله من رسائل مباشرة وغير مباشرة، وكعادتها تتميز أنغام بإختياراتها المختلفة، والمثيرة للجدل، والتي جعلتها دائما ضمن أهم المطربات على الساحة العربية طوال مشوارها الفني بإشادة الجمهور والنقاد وصناع الموسيقى.



في ألبوم أنغام الأخير نجح الشاعر نادر عبد الله في إثارة الجدل وفتح باب التوقعات والتساؤلات من خلال كلمات أغنية "كان برئ" والتي لحنها النجم تامر عاشور في ثالث تعاون له كملحن مع النجمة أنغام بعد أغنية "ياريتك فاهمني" وأغنية "لوحة باهتة".



وتؤكد أغنية "كان بريء" أن مساحة السلام السابقة لم تكن إلا لحشد الأسلحة والاستعداد لمعركة الثأر بالغناء، وأن الهدوء أحياناً يعقبه الكثير من العواصف، وهو ما دفع الكثيرين للاعتقاد بأن الأغنية لم تكن إلا رسالة موجهة من صاحبتها إلى شخص ما.



أغنية "كان برئ" أو "مش عدالة" كما يسميها جمهور وسائل التواصل الاجتماعي هي التعاون الحادي عشر بين النجمة أنغام والشاعر الكبير نادر عبد الله بعد عدة نجاحات بينهما منذ ألبوم "ليه سبتها_2001" إلى ألبوم "تيجي نسيب_2024" علما بأن التعاون بينهما كان متوقفا تماماً منذ 2007 إلى 2019، وقد تعاونت أنغام مع نادر عبد الله في أغنيات: "حبيتك ليه"، "مخاصماك"، "رجعنا في كلامنا"، "قد ما تقدر"، "فاكراك"، "بَغير"، "واحدة بتحبك"، "ياريتك فاهمني"، "لوحة باهتة"، "إيه الأخبار"، "كان برئ".



ومازالت أصداء ألبوم "تيجي نسيب" تتوالى لتثبت أن الفن الحقيقي قادر على الوصول دون شروط أو حسابات، وتبقى "أنغام" هي "الأنغام".



وأثناء طرح الألبوم الكثير من أهل الفن والجمهور وجهوا رسائل الإعجاب والثناء على أغنية "كان برئ" ومنهم النجمة نوال الزغبي وقالت : من أجمل ما سمعت أغنية كاملة ومتكاملة، أغنية كان برئ مبروك أنغام.، وكذلك المؤلف محمد أمين راضي: المدهش المرة دي إنه نادر عبد الله خارج بره الكمفورت زون بتاعته تماما..وبره معجمه كمان..وبرضه حبيت جدا، وقال الشاعر عمرو حسن: أغنية كان برئ للساحر نادر عبد الله، بتثبت بالتقادم إنه فيه فرق بين كاتب أغنية وشاعر غنائي.

وعلق الناقد الفني أحمد السماحي: ما كتبه نادر عبد الله في ألبوم "تيجي نسيب"..محتاج موضوع لوحده، كما علق المذيع الشهير حاتم منير: إيه العبقرية دي، وعلقتا المستشارة الإعلامية ريم عادل: معظم إذا ما كانش كل الأغاني اللي بتنجح..وراها جندي مجهول إسمه نادر عبد الله.