فن ومشاهير

"طوق نجاة" ينال جائزة المخرج سمير سيف

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ياسر رشاد - القاهرة - ضمن فعاليات ملتقى أفلام المحاولة..

الأحد 13/أكتوبر/2024 - 05:04 م 10/13/2024 5:04:15 PM
فيلم طوق نجاة

نال الفيلم الروائى القصير “طوق نجاه” جائزة المخرج سمير سيف كأفضل إخراج، خلال فعاليات ملتقى أفلام المحاولة بقصر السينما، تدور أحداثه حول طفل شوارع لكنه من نوع فريد، حيث إنه عاشق للفن والرسم وقراءة الكتب يتعرض للكثير من الأزمات والمضايقات بسبب تواجده فى الشارع مما يجعله تحت  ضغط شديد.

 

 تدور أحداث فيلم طوق نجاه حول فتاة تشترى منه كتاب وعلى ظهرها كمان فيسأله عنه فتعرض عليه أنها سوف تعلمه قريبًا يذهب الطفل لشراء الكمان بعد جمعه للمال ثم تعلمه الفتاه وينتهى الفيلم بقيامة بحفل موسيقية كبيرة وسط الجماهير.

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 الفيلم من إخراج عبدالرحمن البدرى، ديفيد مكرم، تصوير ومونتاج وإنتاج عبدالرحمن البدري، مخرج مساعد مريم حوالة، تمثيل فارس فياض ومروة جمال ومحمد إكرامى.

MO Nasa

MO Nasa

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