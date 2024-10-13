شكرا لقرائتكم خبر عن نسمة محجوب: فخورة بالمشاركة في مهرجان الموسيقى العربية للمرة الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة نسمة محجوب عن سعادتها بالمشاركة في مهرجان الموسيقي العربية للمرة الثالثة، قائلة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": إنها تفتخر بالمشاركة في هذا المهرجان لافتة إلى أن هذه المرة تختلف عن المرات السابقة لأنها تصحبها أوركسترا موسيقية بقيادة المايسترو جورج قلته ولذلك تحتاج إلى عدد من البروفات.

وأضافت نسمة محجوب: "انتهيت اليوم من آخر بروفة مع الفرقة الموسيقية وأعددت للحفل عددا من الأغاني الخاصة بى بالإضافة إلى عدد من الأغانى التراثية، وأغانى لنجوم الزمن الجميل منهم الفنانة الراحلة وردة.

وتتضمن الدورة الـ 32 من مهرجان الموسيقى العربية العديد من الحفلات الغنائية والموسيقية، ويحيى الفعاليات أكثر من 70 مطرب ومطربة هم محمد حسن، لينا شاماميان (سوريا)، لطفى بوشناق (تونس)، مدحت صالح، إيناس عز الدين، أميرة أحمد، أحمد عفت، محمد الخولي، نهى حافظ، صابرين النجيلي، ياسر سليمان، مروة ناجى، أسماء كمال، رحاب مطاوع، رحاب عمر، فؤاد زبادي (المغرب).

إضافة إلى آيات فاروق، سمية وجدى، محمد محسن، عبير نعمة، حسام حسنى، أحمد محسن، فرح الموجى، حنان عصام، ريهام عبد الحكيم، تامر عاشور، أحمد سعد، حنين الشاطر، إيمان عبد الغنى، هانى شاكر، أحمد الهاشمي (الإمارات)، على الحجار، مي فاروق، أحمد صبرى، أحمد الوزيرى، وعد البحرى (سوريا)، مجد القاسم ( سوريا)، نهاد فتحى، رضوى سعيد، همام إبراهيم (العراق )، ندى غالب، غادة أدم، محمد الطوخى، محمد متولى، نداء شرارة (الأردن).

وكذلك، وليد حيدر، نيفين رجب، أحمد عصام، هند النحاس، أشرف وليد، سارة زكى، نادية مصطفى، أجفان، كنزى، يمنى، مصطفى سعد، الاء أيوب، ياسر سعيد، أحمد جمال، أحمد عمرى، محمد طارق، منار سمير، أحمد سعيد، مي حسن، مصطفى النجدى، مؤمن خليل، إسراء، بتول بنى (سوريا)، أحمد فتحى، محمود درويش، مليحة (تونس)، محمد شوقى، ريم حمدى، حنان الخولى، محيي صلاح، أحمد أبراهيم، سعيد عثمان.



نسمة محجوب



نسمة محجوب قبل مشاركتها في مهرجان الموسيقي العربية