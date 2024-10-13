نزار الفارس يقبل رأس نجوى فؤاد: "ادعيلي أنتي امرأة مباركة ودعواتك مستجابة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شارك الإعلامي متابعيه أحدث ظهور لها مع الفنانة نجوى فؤاد، بعد استضافتها في إحدى حلقات برنامج "تابوو" عبر قناة "دجلة".

ونشر نزار الفارس فيديو يجمعه مع نجوى فؤاد، عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، ظهر وهو يقبل رأسها وخدها، وعلق: "فلوسي زادت بعد حلقة نجوى فؤاد، ادعيلي انتي امرأة مباركة ودعواتك مستجابة".

وتحدث نزار الفارس في الفيديو، وقال: "اليوم مع الجميلة نجوى فؤاد، أنا جيت مخصوص من العراق مصر عشان ابوس ايديها ليه؟، لأنها إمرأة مباركة من بعد ما عملت حلقة معاها، حالتي المادية والمعنوية والإعلامية راحت لحتة تانية، هي وش الخير عليا".

ووجه نزار الفارس حديثه لنجوى فؤاد قائلًا: "ادعيلي.. دعواتك مستجابة، ادعيلي بالخير"، لترد عليه: "أنا بعزك من قلبي انت زي ابني واخويا الصغير، بتنورنا كل ما تيجي من العراق، وأنا بحب العراق والله يوفق العالم العربي وينجيه من أي شر".

ورد عليها نزار، قائلًا: "حلقتك كانت وش الخير على نزار الفارس والله انتي تموتين وتجنين، اية الدلع والوجه الحلو انتي حياتي والله على راسي انتي".

نجوى فؤاد من أشهر نجمات الاستعراض في مصر والعالم العربي، شاركت أيضا كممثلة في عدد كبير من الأفلام، وقامت بإنتاج عدد منها، من أشهر أفلامها: حد السيف، حافية على جسر الذهب، وداعا يا حب، فرقة المرح، إسماعيل ياسين في الطيران.

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