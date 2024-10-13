بالفيديو.. ياسمين عبدالعزيز تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز متابعيها، مقطع فيديو من أحدث ظهور لها وخطفت من خلاله الأنظار إليها.

ونشرت الفيديو عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلاله بإطلالة كاجوال ولاقت تفاعل متابعيها.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "القمر لما يطل يغطي على الكل، القمر، بحبك أوي، حياتي القمر، ربنا يديم عليكي ضحكتك، بنت البلد أم ضحكة جنان، حبيبتي القمر".

يذكر أن ياسمين عبدالعزيز تخوض دراما رمضان 2025 بمسلسل يحمل اسم مؤقت "وتقابل حبيب" تتعاون فيه مع كريم فهمي، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج سينرجي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي.

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