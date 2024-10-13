المؤلفون المشاركون في مشروع "القصة الكاملة" يكشفون سبب إعجابهم بالفكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

كشف المؤلفون المشاركون في مشروع تحويل "القصة الكاملة" لمقدم المحتوى سامح سند، من برنامج لعمل درامي، عن الأسباب التي دفعتهم للمشاركة والتعاون مع المخرج والمنتج الكبير مجدي الهواري، وذلك خلال مؤتمر صحفي أقيم مساء أمس السبت 12 أكتوبر في أحد الفنادق.

عمرو سمير عاطف

وكشف الكاتب والسيناريست عمرو سمير عاطف أنه يتابع حلقات سامح سند منذ فترة، مضيفا "تقريبا شفت كل الحلقات اللي عملها واستغربت جدا لما مجدي كلمني لإني قبلها كنت كل يوم بسمع حلقتين تلاتة ورا بعض، والعمل تجربة مختلفة".

الدكتور حاتم حافظ

وتحدث الدكتور حاتم حافظ، كاشفا عن الأسباب التي شجعته للمشاركة في المشروع: "بتحمس لأي حاجة بتيجي من طرف مجدي، بنتخانق ونتصالح، احنا الاتنين مواليد نفس البرج واليوم، المرة دي كمان المحتوى اللي بيقدمه أستاذ سامح لطيف هو مش محتوى عن الجرائم فالحكاية هنا هي البطل، مش إن حد قتل حد أو خطف حد، فيه قصة ورا الحادث، وسامح موفر لينا بُعد درامي كبير بيخلي الكتابة مش صعبة".

محمد صلاح العزب

وفي كلمته، قال السيناريست محمد صلاح العزب: "عرفت سامح أثناء كتابة مسلسل سفاح الجيزة وبعد كده خلصت المسلسل وبقيت بحبه وبتابعه، ودخلت قوي في فكرة صناعة حدوتة عن الجريمة"، مضيفا "سامح مستحيل يجي على الضحية وبيحترم أسر الضحايا، وعنده طريقة سرد شيقة، وخلصت الحلقات كلها في مدة قصيرة وبقيت متضايق أن الجرعة بقت قليلة، ومؤخرًا لقيت حدوتة عجبتني عنده بعتها لمحمد إمام قالي إنه متابعه".

وأشار العزب إلى أن سامح سند لديه طرق سرد سينمائية متعددة جدا.

إنجي علاء

وأكدت الكاتبة إنجي علاء أن معرفتها بـ سامح والقصة الكاملة كان من خلال تعليقات الجمهور، الذين طالبوها بكتابة روايات تدور أحداثها عن جريمة، واقترحوا عليها مشاهدة حلقات "القصة الكاملة".

وتابعت "وبعدين لقيت المشروع بيقوم وأنا بيستهويني سيكولوجية مرتكبي جرائم القتل ولقيت كتير من الجرائم ارتكبتها ستات، ومستهويني أعرف إيه اللي يخلي الست توصل لكده".

محمد إسماعيل أمين

وأكد الكاتب محمد إسماعيل أمين، أنه تحمس بسبب وجود مجدي الهواري، موضحا "حابب اشتغل معاه وأول ما عرفت أن المشروع من عنده وافقت، وعجبتني فكرة المشروع وإن كل حلقة عن جريمة، وكان هاجس عندي شوية أعمل كتاب عن الجرائم اللي داخل الأسرة الواحدة، وتعبني نفسيا فوقفت العمل عليه".

القصة الكاملة مسلسل درامي (جريمة) عن حلقات برنامج القصة الكاملة لـ سامح سند، حلقات منفصلة متصلة تقدم الجرائم في إطار درامي سواء من موضوعات حلقات قدمت من قبل أو حلقات جديدة لم تذع.

الموسم الأول يتكون من 10 حلقات مدة الحلقة ساعة، كل حلقة لها مخرج ومؤلف وفريق مختلف، مع توحيد الشكل العام للعمل.