بحفلين متتاليين.. جورج قلته يشارك بهرجان الموسيقى العربية مع نسمة محجوب ولينا شاماميان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يشارك المايسترو جورج قلته، في فعاليات مهرجان الموسيقى العربية بحفلين، خلال يومي الأحد والاثنين 13 و14 أكتوبر.

ويفتتح قلته مشاركاته بقيادة الحفل الأوركسترالي للفنانة السورية لينا شاماميان، المقرر مساء اليوم الأحد في مسرح الجمهورية، ويقدم خلاله العرض الحي الأول لمشروع ألبومهما الغنائي الجديد.

كما يضع جورج قلته لمسته الموسيقية مرة أخرى في ليالي الموسيقى العربية مع المطربة نسمة محجوب، عبر حفل أوركسترالي بصحبة أوركسترا "سينكوب"، وذلك مساء الاثنين 14 أكتوبر على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.

وتأتي هذه الحفلات ضمن انتعاشة فنية يعيشها جورج قلته حاليا بين عمله الأوركسترالي وتوزيعاته الموسيقية وأعماله الغنائية، بعد قيادته حفل الأوركسترا السيمفوني العربي في تونس وإطلاق أغنية "جراند وورلد" في الأهرامات بمشاركة نسمة محجوب وهاني مصطفى مع وضعه الموسيقى التصويرية للفيلم السعودي "أنا الاتحاد" بجانب تحضيره حاليا ألبومين مختلفين مع لينا شاماميان.