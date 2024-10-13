مهرجان الموسيقى العربية| وعد البحري تتألق في الإسكندرية ونجوم الأوبرا يقدمون روائع "الست" و"العندليب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تتواصل ليالي مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في نسخته الـ32، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد ويديره الدكتور خالد داغر.

وأقيم مساء السبت 12 أكتوبر 5 حفلات بالقاهرة والإسكندرية بدأت في السابعة مساء بالساحة الخارجية لدار الأوبرا بالقاهرة، واستقبل شباب مركز تنمية المواهب تحت إشراف المدير الفني الدكتور سامح صابر رواد الأوبرا والمهرجان بالأغاني الطربية بعدها انتقلت الفعاليات إلي مسرح النافورة.

وأبدع نجوم فرق الأوبرا بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر في تقديم روائع أم كلثوم وعبدالحليم حافظ، وتضمن الفاصل الأول باقة من أجمل أغاني "الست" أم كلثوم، منها: ألف ليلة وليلة، انت عمري، وأمل حياتي.

وشارك في الحفل: رحاب عمر، أسماء كمال ورحاب مطاوع، أما الفاصل الثاني تضمن مختارات من روائع العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، منها: خايف مرة أحب، بلاش عتاب، خسارة، مداح القمر، أول مرة تحب يا قلبي، کامل الأوصاف، على قد الشوق، جبار، على حسب وداد قلبي، موعود، قارئة الفنجان، أداء الفنانين محمد حسن وأحمد عفت.

وبالتزامن وعلى مسرح معهد الموسيقى العربية، قدمت الفنانة نانسي منير تجربة فنية بعنوان "نزهة النفوس" في رحلة موسيقية، عادت بنا إلى عشرينيات القرن الماضي مع ملكة الطرب منيرة المهدية، والتي لمع اسمها في غناء الطقطوقة والمواويل، بمشاركة "صالح عبدالحي، فاطمة سري، عبداللطيف البنا، حياة صبري والشيخ سيد درويش".

وعلى مسرح الجمهورية استعاد عشاق الزمن الجميل ذكرياتهم مع فرقة التخت العربي للموسيقى والغناء، بقيادة الدكتور ياسر معوض وأمتعت الفرقة الحاضرين بمجموعة من روائع الأغاني الخالدة، منها "سيرة الحب، دارت الأيام، حب إيه، ألف ليلة، بعيد عنك، الهوا غلاب، ماتصبرنيش، غني لي شوي شوي، أنا في انتظارك، أنساك، حيرت قلبي معاك، أما براوة، عيون القلب، الحب اللي كان، أنا قلبي ليك ميال، عنابي، كوكتيل منديل الحلو، قولوله الحقيقة، الهوا هوايا، جانا الهوا، سواح، أول مرة تحب يا قلبي، قولي عملك إيه، مبيسألش عليا أبداً، ودع هواك، غريب الدار، على الحلوة والمُرة، أمجاد يا عرب، كوكتيل بلدي يا بلدي ويا حبيبتي يا مصر.

أما في أوبرا الإسكندرية، تألقت الفنانة السورية وعد البحري والفنان العراقي همام إبراهيم بمصاحبة فرقة الموسيقى العربية للتراث، بقيادة المايسترو محمد الموجي، وقبلهما نسج صوليست القانون الفنان جمال عبدالمنعم بأنامله لوحة موسيقية تأسر القلوب لموسيقى النهر الخالد لمحمد عبدالوهاب، وأبدع فنانو الأوبرا في تقديم أعمال طربية متنوعة تغني خلالها الفنان أحمد صبري بـ"الناس المغرمين، حلف القمر" والفنان أحمد الوزيرى بـ"قلب القاسي، فين قلبي"، والفنانة رضوى سعيد بـ"لما راح الصبر منه" ونهاد فتحي بـ"القريب منك بعيد."