حسين الجسمي وعيضة المنهالي يجتمعان في دويتو "هامة العز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

أطلق الفنان الإماراتي حسين الجسمي، أغنية جديدة حملت عنوان "هامة العز" مع الفنان الإماراتي عيضة المنهالي، من ألحان الفنان فايز السعيد، ومن كلمات الشاعر أحمد المري.

وتقول كلمات الأغنية: يا عزيزٍ بالمعزة.. يا خويٍ كم أعزه لو بياخذ نص عمري.. عاش محد يوم لامه إن تنافس بالمخوة... يتنزه واتنزه لين صرنا ع السحاب.. وقالوا إن هناك شامة، كل ما هو طاب طبت.. وحتى طيبي يستفزه لو حلال يصوم عني.. أشهد إن الشهر صامه اغتني من فزته... وادين المحتاج فزه لو بقى يوم بحياته

وتم توزيع أغنية "هامة العز" مع الموزع الموسيقي زيد نديم، وقام بعملية المكساج المهندس جاسم محمد، وتم طرحها وعرضها عبر قناة الفنان حسين الجسمي الرسمية على موقع يوتيوب، من خلال فيديو تم عملية المونتاج فيه بأسلوب تقني حديث، متضمناً كلمات الأغنية كاملة، إلى جانب بثها عبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية، وأصبحت متوفرة عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي المتخصصة في عرض وبث الأغنيات.