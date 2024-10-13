بالفيديو| عبدالله بالخير يعتذر للشعب السعودي: "لا تفهموني غلط وحبي لكم للأبد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

اعتذر الفنان الإماراتي عبدالله بالخير للشعب السعودي، بعد حديثه عن منعه من دخول الروضة الشريفة لعدم حصوله على تصريح بالدخول، ونشره لفيديو أشار خلاله إلى أن جهده ووقته ضاعا ولم يستطع الدخول للأماكن المقدسة.

ونشر بالخير، مقطع فيديو جديد عبر حسابه الخاص بموقع "انستجرام"، قال فيه: "مساء العسل، أول شيء إذا كان السعودية أو الشعب السعودي فهم بشكل غير صحيح إن أنا يمكن أسأت أو ما وفقت في بعض التصرفات والكلمات فـ أنا اعتذر للجميع".

وتابع: "أنا عارف مكانة السعودية ومقدرها ومو أنا بس العالم كله يعرف، وأعرف الملوك والأمراء والشعب السعودي كم بذل وصرف ومازال يصرف من المليارات، وكل سنة في تطوير وتجديد هذا الصرح، وكل سنة يبذلون قصارى جهدهم من أجل رفعة المسلمين والإسلام ورفع راية الإسلام، فالشكر والتقدير والحب للملك حفظه الله ولولي عهده والحكومة الرشيدة وكل الناس العاملة في هذه المجالات".

وأضاف بالخير "فإن فهمتوا غلط لا تفهموني غلط، أنتوا تحبوني وأنا أحبكم، ويا سعوديين لا تأخذون على خاطركم مني لإني أحبكم ومخلص لكم، وحبي لكم للأبد وإن كنتم زعلانين على راسي من فوق يا حبايب قلبي يا غاليين".

وكان عبدالله بالخير، ظهر مؤخرًا في مقطع فيديو من أمام الروضة الشريفة بالمسجد النبوي في المدينة المنورة، وهو غاضب بسبب منعه من الدخول، وقال: "وصلنا إلى هنا بعد جهد كبير، لكن لم يسمح لنا بالدخول، حاولنا التفاهم معهم، لكنهم طلبوا التصاريح، والآن علينا العودة بعد هذه المسافة الطويلة".

وتابع: "للأسف، تعاملهم معنا أفقدنا جهودنا، ولم نتمكن من رؤية هذا المكان المقدس، جئنا للاستمتاع بمميزات هذه الأماكن، لكن لم يسمحوا لنا بالدخول".

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