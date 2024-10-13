شكرا لقرائتكم خبر عن هشام خرما يحيي حفلاً على مسرح الجمهورية بهذا الموعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المؤلف الموسيقي هشام خرما عن إحياء حفل موسيقي جديد يوم 25 أكتوبر الجاري في مسرح الجمهورية الذي يعتبر من المسارح التي يحرص هشام خرما دائمًا على الانتظام في تقديم الحفلات الموسيقية بها، نظرًا للحضور الجماهيري الكبير هناك.

وذلك بعدما أطلق المؤلف الموسيقى هشام خرما فيديو موسيقى جديد بعنوان "مصر الحضارة"، وذلك ضمن مشروعه الموسيقى الذى يحتفى بمعالم مصر السياحية، مؤكدًا أنه يركز خلال الفيديو الجديد على منطقة الأهرامات، وذلك بالتزامن مع يوم السياحة العالمى غدًا 27 سبتمبر.

فى الفيديو الموسيقى الجديد يعيد هشام خرما استخدام موسيقى الفيلم الوثائقى مصر الحضارة (وادى الملوك) الذى كان ضمن مراسم موكب المومياوات، ويقدمه خرما مرة أخرى مع رؤية بصرية جديدة.

وعلق خرما وقتها على ذلك قائلًاً: "هذا المقطع بالتحديد دائمًا ما يطلبه الجمهور أثناء الحفلات، لذلك وجدت أنه سيكون من الرائع استخدامه فى مشروع مزج الموسيقى بالسياحة، وأن نفصل هذا المقطع عن الفيلم الوثائقى ونعيد تقديمه فى فيديو موسيقى بطابع خاص وجديد فى منطقة الأهرامات، مع مراعاة أن يكون ذلك بالتزامن مع يوم السياحة العالمى، وأكد أنه متشوق كثيرًا لمتابعة ردود الأفعال بخصوص هذا الفيديو".