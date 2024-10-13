شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حبيب يعود للتريند من جديد.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر اسم الفنان حسام حبيب، من جديد محركات البحث، ولكن تلك المرة كانت متعلقة بشيء آخر وهو الفنان تامر عاشور، بعد ان تلقي الأخير تساؤلاً في أحد لقاءاته الصحفية عن "حبيب"، ليطالب عاشور بتغيير الموضوع.

يحيى النجم تامر عاشور حفلاً غنائيًا ضمن حفلات مهرجان الموسيقى العربية بدورته الـ 32، يوم الجمعة 18 أكتوبر، بقيادة المايسترو سعيد كمال على مسرح النافورة بـ دار الأوبرا المصرية، كما يتضمن الحفل صوليست تشيلو للفنان يحيى مهدي وصوليست كمان للفنان سعيد كمال، والتذاكر طرحت على موقع تذكرتى.

ومن تعليمات دخول الحفل: " تفتح الابواب قبل ميعاد الحفل بساعة وعند دخول المسرح الكبير برجاء الالتزام بالزي الرسمي اللائق بدار الاوبرا المصرية ويلزم ارتداء البدلة كامله جاكيت كرافتة وغير مسموح بالجلوس الا فى المقعد الذى تم حجزه واستلام تذكرته و ممنوع دخول الاطفال الاقل من 7 سنوات و ممنوع التصوير ولا يوجد استرجاع او استبدال التذاكر ويتم غلق أبواب قاعة العرض وغير مسموح بالدخول نهائيا إلا بعد الاستراحة".

تتضمن الدورة الـ 32 من مهرجان الموسيقى العربية العديد من الحفلات الغنائية والموسيقية، ويحيى الفعاليات 76 مطربا ومطربة هم محمد حسن، لينا شاماميان (سوريا)، لطفى بوشناق (تونس)، مدحت صالح، إيناس عز الدين، أميرة أحمد، أحمد عفت، محمد الخولي، نهى حافظ، صابرين النجيلي، ياسر سليمان، مروة ناجى، أسماء كمال، رحاب مطاوع، رحاب عمر، فؤاد زبادي (المغرب).

إضافة إلى آيات فاروق، سمية وجدى، محمد محسن، عبير نعمة، حسام حسنى، أحمد محسن، فرح الموجى، حنان عصام، ريهام عبد الحكيم، تامر عاشور، أحمد سعد، حنين الشاطر، إيمان عبد الغنى، هانى شاكر، أحمد الهاشمي (الإمارات)، على الحجار، مي فاروق، أحمد صبرى، أحمد الوزيرى، وعد البحرى (سوريا)، مجد القاسم ( سوريا)، نهاد فتحى، رضوى سعيد، همام إبراهيم (العراق )، ندى غالب، غادة أدم، محمد الطوخى، محمد متولى، نداء شرارة (الأردن).