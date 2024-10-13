شكرا لقرائتكم خبر عن نصيحة جديدة من المخرج عمرو سلامة لمتسابقي كاستنج.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الصفحة الرسمية لبرنامج "كاستنج"، عن نصيحة جديدة للمخرج عمرو سلامة، المشرف العام على البرنامج، والتي جاءت في آخر حلقة تم عرضها عبر شاشة قنوات DMC، والتي جاءت كالآتي: "أي حاجة مطلوبة منك لو عملتلها المجهود الكافي في التحضير ليها هتعرف تعملها".



نصيحة عمرو سلامة

مشروع كاستنج هو مشروع الشركة المتحدة لاكتشاف المواهب التمثيلية ويشهد مشاركة متميزة من متسابقين من دول عربية ومحافظات مصرية، ويقوم بالإشراف عليه المخرج عمرو سلامة.

استطاع برنامج "كاستنج" لاكتشاف المواهب في مجال التمثيل، تحت إشراف المخرج عمرو سلامة، والذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تصدر الترند خلال الفترة الماضية.

يعتمد برنامج "كاستنج" على معيار وحيد للاختيار وهو الموهبة، ما يفتح الباب أمام الجيل الجديد من النجوم الصاعدين للظهور على الشاشة الصغيرة، كما أنه لا يعتمد على الموهوبين من كل الدول العربية، كما أنه لا يعتمد على اللغة العربية فقط بل بإمكان المواهب أن يقدموا مشهدا بلغة مختلفة وهو ما حدث في أولى حلقات البرنامج، حيث قدمت موهبتين هما "سهيلة وسلمى" الذين قدموا مشهد تمثيلي بالألمانى والكورى في وقت واحد والتي ظهرا ببراعة كبيرة.