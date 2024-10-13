شكرا لقرائتكم خبر عن ليست رفاهية.. سبب إجراء شيماء سيف عملية لفقدان وزنها بعد تصدرها التريند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت الفنانة شيماء سيف التريندات مؤخرًا، وذلك بعدما احتلت نصيب كبير من اهتمام متابعيها الذين تفاعلوا مع ظهورها الأخير بعد فقدانها جزءا كبيرا من وزنها بصورة كبيرة، حيث ظهرت وهي ترقص بفستان عكس رشاقتها الأخيرة.



الفنانة شيماء سيف

كواليس إجراء شيماء سيف لعملية التكميم

وكانت الفنانة مي كساب في حوار سابق لها مع الإعلامية فاطمة مصطفى ببرنامج الراديو بيضحك على إذاعة 90.90 كشفت عن كواليس العملية الجراحية التي أجرتها شيماء بقولها أنها حينما رأت معاناتها مع زيادة الوزن أثناء ذهابها لها في كواليس مسلسل ألف حمد لله على السلامة كضيفة شرف قائلة : "الناس فاكرين إن العميلة دي بنعملها كنوع من الرفاهية ما يعرفوش معانتنا اللى بنواجهها".

وأضافت مي كساب: "لما شفت شيماء لاقتها مش مرتاحة نهائي أثناء الجلوس أو قيامها من مكانها، وهو ما بات عائقًا لها في أمور عادية بحياتها الطبيعية، ونصحتها بالإقدام على تلك الخطوة لفقدان وزنها طالما أن مفيش حل تاني قدامها".



شيماء سيف بعد التخسيس

شيماء سيف تتصدر التريند

وكانت الفنانة شيماء سيف تصدرت التريندات مؤخرًا بسبب ظهورها الأخير عبر حسابها على موقع انستجرام إذ تميزت بـ فستان عكس فقدانها لوزنها بصورة كبيرة مؤخرًا.