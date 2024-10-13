شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شعبان يبدأ تصوير مسلسله الجديد حكيم باشا للعرض رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ النجم مصطفى شعبان، صباح اليوم الأحد في تصوير مسلسله الجديد بعنوان حكيم باشا، من إنتاج سينرجى، ومقرر عرضه في رمضان المقبل، من إخراج أحمد خالد أمين، حيث تجمع المشاهد الأولى في الديكور الاساسى للعمل كلاً من مصطفى شعبان ومنذر رياحنة وعدد آخر من الممثلين.

مسلسل حكيم باشا يشارك فى بطولته أيضًا، دينا فؤاد، رياض الخولى، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل إخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الاثار.

يذكر أن مصطفى شعبان قدم فى رمضان الماضى "المعلم" وشارك فى بطولته سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.