شكرا لقرائتكم خبر عن عزيز مرقة ونسمة محجوب في مهرجان الموسيقي العربية غدًا بالأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوالي فعاليات مهرجان الموسيقي العربية الـ32 برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حيث يقام فى الثامنة والنصف مساء غدٍ الإثنين 14 أكتوبر، 4 حفلات بمسارح دار الأوبرا النافورة، الصغير، المعهد والجمهورية.

ويستقبل مسرح النافورة الفنان الأردنى عزيز مرقة وفرقته الموسيقية لأول مرة في مهرجان الموسيقي العربية، ومن ثم يستقبل المسرح الفنانة نسمة محجوب وفرقتها بأعمال شرقية وغربية.

وعلى مسرح معهد الموسيقى العربية تقدم فرقة تقاسيم بمشاركة الفنان حلمى عبد الباقى منوعات من الطرب الأصيل بقيادة المايسترو عادل مصطفى، كما يشهد مسرح الجمهورية أمسية فنية لفرقة أعز الناس بقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد.

وتستمر فعاليات المؤتمر العلمى المصاحب بالمسرح الصغيرحيث تبدأ فى العاشرة صباحًا جلسة محورها تأثير الاغنية الشعبية على الإبداع العربى المعاصر (١) بمشاركة الباحثين الدكتور محمد شبانة مقررا، الدكتور محمد أحمد جمال (البحرين)، الدكتور فيصل خليفة شعبان العربيد (الكويت)، الدكتور فتحى زغنده (تونس)، الدكتورة أحلام أكبر بن الشيخ محمد صالح (الكويت)، الدكتورة نسرين محمد بلقاسم الأحول (تونس).

وتستأنف الجلسة الثانية فى الثانية عشرة والنصف ظهرًا وتناقش تأثير الأغنية الشعبية على الإبداع العربى المعاصر(٢) بمشاركة الدكتور محمد المصمودى (تونس) مقررًا، الدكتور محمد غوانمه (الأردن)، الدكتور خالد على القلاف (الكويت)، الدكتور حبيب ظاهر العباس (العراق)، الدكتورة رجاء موسي عبد الله (السودان)، الدكتور معتصم عديلة (فلسطين).

وفى السادسة مساء تقدم تجربة فنية لمجموعة زخارف الصوتية "غناء أكابيلا لتراث الموسيقى المغربية "لـ نبيل بن عبدالجليل (المغرب).