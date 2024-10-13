سامح سند: سعيد برد فعل الناس على تحويل "القصة الكاملة" لعمل درامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

أعرب مقدم المحتوى سامح سند، وصاحب "القصة الكاملة" المهتم بتقديم حلقات تتحدث عن جرائم حقيقية، عن سعادته بتحويل برنامجه إلى حلقات درامية، بالتعاون مع المخرج والمنتج الكبير مجدي الهواري، ومجموعة كبيرة من المؤلفين والمخرجين.

وقال سامح في مؤتمر صحفي أقيم مساء أمس السبت 12 أكتوبر في أحد الفنادق: "عمري ما قلت في أي حلقة اعمل لايك ومشاركة عمري، الناس هي اللي بتقول على الشخص انت حد كويس، لما قدمت القصة الكاملة كان أقصى طموحي إن الناس تشوفها على السوشيال ميديا، وتشوف إن شكلها حلو".

وأشار إلى أن وجوده في المؤتمر وتعاقده على مشروع ضخم تحت إشراف مجدي الهواري بمثابة الحلم، مضيفا "وحظي الحلو أقعد على ترابيزة واحدة مع أعظم كتاب سيناريو في مصر قدموا اكتر من 200 عمل درامي وسينمائي وأثروا في المجتمع بجد ويشرفوا على كتابة سيناريو الموسم الأول من القصة الكاملة".

وتابع سامح "سعيد جدا بردود فعل الناس على مواقع التواصل الاجتماعي واللي تعدت اكتر من 13 ألف تعليق في يومين، واكتر من 98% منها إيجابية، الناس مبسوطة وده شجعنا اكتر، إن شاء الله اللي جاي يكون كويس وأنا واثق من ده".

وشدد سامح على أنه يهتم في برنامجه أن تتضمن الحكاية تاريخ الشخص وتأثره بالمجتمع الذي عاش فيه، والظروف التي مر بها، متابعا "بنحاول نوعي الناس إن السلوك الغلط ده لن يولد سوى الجريمة، وفيه حاجات وتصرفات ممكن تبان بسيطة جدا ومش بنركز إن التصرف ده ممكن يخلق بني آدم مش سوي نفسيا، ده اللي بنقدمه في حلقات القصة الكاملة على السوشيال ميديا، وأعتقد أن القصة الكاملة لما تتقدم دراما وتدخل بيوت اكتر هيكون فيه تأكيد اكتر على فكرة الوعي المجتمعي بسلوك الناس".

جدير بالذكر أن المؤتمر شهد حضور عدد كبير من المؤلفين الذين سيعملون على كتابة حلقات الموسم الأول، وبينهم: عمرو سمير عاطف، إنجي علاء، محمد صلاح العزب، سمر طاهر، علاء حسن، باسم شرف، محمد إسماعيل أمين، الدكتور حاتم حافظ.

القصة الكاملة مسلسل درامي (جريمة) عن حلقات برنامج القصة الكاملة لـ سامح سند، حلقات منفصلة متصلة تقدم الجرائم في إطار درامي سواء من موضوعات حلقات قدمت من قبل أو حلقات جديدة لم تذع.

الموسم الأول يتكون من 10 حلقات مدة الحلقة ساعة، كل حلقة لها مخرج ومؤلف وفريق مختلف، مع توحيد الشكل العام للعمل.