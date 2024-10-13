وائل جسار يعلن تأجيل حفله في الأردن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

أعلن الفنان اللبناني وائل جسار، عن تأجيل حفله الغنائي إلى أجل غير مسمى، والذي كان من المقرر إقامته يوم 18 أكتوبر، بمنطقة البحر الميت في الأردن.

وفي بيان صحفي نشره عبر حسابه الخاص على "انستجرام"، قال جسار: "نظرًا للأحداث المأساوية التي تمر بها لبنان اعتذر الفنان وائل جسار عن إحياء حفله الغنائي، الذي كان من المقرر إقامته في يوم 18 أكتوبر في منطقة البحر الميت بورتو".

وأكد جسار أنه سيتم تأجيل الحفل لموعد لاحق، يعلن عنه في الوقت المناسب كما تقدم بأحر التعازي لأهالي الشهداء، سائلًا الله أن يمنحهم الصبر.

طرح "جسار" مؤخرًا أغنية بعنوان "حد يحبني" على موقع "يوتيوب" وهي من كلمات محمد الشافعي وألحان وتوزيع إسلام رفعت.

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