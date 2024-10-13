مجدي الهواري: انطلاق تصوير "القصة الكاملة" في أبريل 2025

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

أقام المخرج والمنتج مجدي الهواري، مساء أمس السبت 12 أكتوبر، مؤتمرًا صحفيا للإعلان عن تفاصيل تحويل حلقات القصة الكاملة التي يقدمها صانع المحتوى سامح سند على مواقع التواصل الاجتماعي، لعمل درامي يكتبه كوكبة كبيرة من نجوم الكتابة في مصر.

وقال الهواري "لم أكن من متابعي أستاذ سامح سند ولكن أستاذة دنيا عبدالمعبود شاهدة حلقات برنامجه وأهدتني إياها لمشاهدتها، وفي البداية لم أكن مهتما، ثم انجذبت لطريقته في السرد، ووجدته يقدم محتوى ملخص وكبسولة".

وتابع "وأعجبتني فكرة أنه بيقدم القصص الحقيقية وإزاي بيشتغل على الاسكريبت الخاص بيه، وجمع المعلومات، ولما عرضنا الفكرة على المؤلفين وافقوا، فيه أسماء كبار ولامعة في نفس المشروع، والنهاردة ميلاد مشروع هنتعب عليه عشان نوصل الرسالة والقيمة اللي عند أستاذ سند ونبعتها للناس".

وأضاف الهواري "قدرت أوصل لتركيبة مختلفة للمشروع، وتصوير حلقات الموسم الأول المكون من 10 حلقات سيكون في أبريل 2025".

جدير بالذكر أن المؤتمر شهد حضور سامح سند صاحب "القصة الكاملة"، وعدد كبير من المؤلفين الذين سيعملون على كتابة حلقات الموسم الأول، وبينهم: عمرو سمير عاطف، إنجي علاء، محمد صلاح العزب، سمر طاهر، علاء حسن، باسم شرف، محمد إسماعيل أمين، الدكتور حاتم حافظ.

القصة الكاملة مسلسل درامي (جريمة) عن حلقات برنامج القصة الكاملة لـ سامح سند، حلقات منفصلة متصلة تقدم الجرائم في إطار درامي سواء من موضوعات حلقات قدمت من قبل أو حلقات جديدة لم تذع.

الموسم الأول يتكون من 10 حلقات مدة الحلقة ساعة، كل حلقة لها مخرج ومؤلف وفريق مختلف، مع توحيد الشكل العام للعمل.