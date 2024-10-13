طارق النفيسي لـ الخليج 365: جديدي القادم مسلسل بالكويت وفيلم سينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 أكتوبر 2024 04:32 مساءً - كشف الفنان طارق النفيسي عن استعداداته للتحضير لمسلسلين خلال الفترة القادمة، العمل الأول سيكون مع نخبة من نجوم الفن الكويتي، حيث قال لـ الخليج 365: "أقوم بالتجهيز خلال الفترة القادمة لمسلسل كويتي درامي فانتازيا، وسأقوم بتصويره بالكويت بشهر نوفمبر 2024، وستكون تجربة جميلة بالعمل المشترك الدرامي بين ممثلين من دولتين، وكفنان أجد أننا سنكسب متابعين وجمهوراً من السعودية وكذلك الكويت وأبرز من سيشاركني العمل من الكويت الفنان والمنتج نايف الراشد ومن السعودية الفنان شعيفان محمد، روان الطويرقي، نرمين محسن، وجودالسفياني، أما المسلسل الثاني لا أستطيع الإفصاح عن تفاصيله إلى أن يتم الاتفاق بشكل رسمي وسأحدثكم عنه".

جديد طارق النفيسي لـ السينما

وعن سؤالنا له ماذا سُيحضر الفترة القادمة للسينما، أجابقائلاً: "أُحضر لفيلم سينمائي قادم لكن ليس كفنان وإنما كمنتج، وقريباً سيتم الإفصاح عنه".

وعن سؤالنا له أيهما يُفضل السينما أم الدراما فأجاب: "أميل للأعمال السينمائية أكثر الفترة الحالية، لأنني عملت أعمالاً درامية كثيرة وأريد أن أُكثف نشاطي بالسنيما، وخاصةً أن السينما الآن تمر بمرحلة جميلة ولها متابع لدينا بشكل جيد".

منتدى الأفلام السعودي

آخر أعمال طارق النفيسي

وعن حضوره لـ منتدى الأفلام السعودي الذي انتهت فعالياته أمس السبت أثنىعلى المنتدى وقال: "سعيد جداً لحضوري منتدى الأفلام السعودي وكل سنة أنبهر بما يقدم بها، فقد وفرت مساحةً كبيرةً للالتقاء بزملائنا الفنانين والفنانات والمخرجين والمنتجين وهذا يفيدنا كفنانين".قد ترغبين في معرفة علياء محمد لـ الخليج 365: منتدى الأفلام السعودي مهم وأتمنى العمل مع ناصر القصبيكانت آخر أعمالمسلسل "إيمان" ﺇﺧﺮاﺝ حسين المهدي، ﺗﺄﻟﻴﻒ حزام بن راشد مؤلف الرواية حسين المهدي، بطولة الفنانة رقية الجاسم حسين بوخضر، أيمن البعداني، يحيى إبراهيم، نورةالبلوشي، سميرالناصر، حصةالبلوشي، ابتسام محمد حسين الجاسم، بالإضافة إلى آخرين.

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