أول تعليق من مريم الخشت بعد حفل زفافها.. هذا ما قالته

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 أكتوبر 2024 11:51 صباحاً - احتفلت النجمة مريم الخشت بحفل زفافها الذي أقيم مساء الخميس الماضي على شاب من خارج الوسط الفني يُدعى أحمد أباظة، وذلك بحضور عدد من الأهل والأصدقاء وعدد من نجوم ومشاهير الوسط الفني. وكانت البهجة هي عنوان حفل زفاف"الخشت" التي ظهرت وهي ترقص مع زوجها وبدت عليها ملامح السعادة وسط تصفيق الحاضرين الذين شاركوهما فرحتهما.

مريم الخشت تشارك متابعيها مجموعة صور من حفل زفافها

https://www.instagram.com/p/DBCLETYKqDF/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DBCLETYKqDF/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DBCLETYKqDF/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

شاركت النجمة الشابة مريم الخشت مجموعة صور من حفل زفافها عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" والتي تضمنت لقطات جمعتها بزوجها وأخرى للنجوم والمقربين منهما الذين حضروا الحفل، وعلقت بالقول: "لا أستطيع التوقف.. والأخير أيضاً".

يمكنكم قراءة.. مريم الخشت لـ "الخليج 365": صوّرت "مجنونة بيك " وأنا رجلي مكسورة وهذا سبب نجاح مسلسل "الآنسة فرح"

عمل سينمائي منتظر لـ مريم الخشت

تنتظر النجمةعرض فيلمها الجديد "بنات الباشا"، إذ يضم العمل عدداً من النجوم وهم: زينة، صابرين، مريم الخشت، ناهد السباعي وآخرون. والعمل من إخراج محمد جمال العدل، ومن تأليف محمد هشام عبية.

وحرصت "الخليج 365 " في وقتٍ سابق على التواصل هاتفياً مع إحدى بطلات الفيلم، وهي مريم الخشت للتعرُّف منها إلى ملامح دَورها بالعمل. في البداية أوضحت أن الفيلم مأخوذ من رواية لـ نورا ناجي، ولكنه سيكون به اختلاف عن الرواية، مكملة: "الفيلم طبعاً به اختلافات عن الرواية زي ما بيحصل في العادي لأي عمل مأخوذ من أي رواية".

أما عن ملامح دَورها؛ فقالت إنها ستظهر بشخصية فتاة تُدعى "نادية" خلال أحداث الفيلم، والذي يدور حول "بنات الباشا" اللواتي يتواجدن في مركز لتصفيف الشعر "كوافير" خاص بشخص يُدعى "نور الباشا"، والفتيات اللواتي يتواجدن به سواء اللواتي يعملن به أو من رواده، لكلٍ منهن قصة، وجميعهن لهن علاقة بالشخصية التي تقدمها وهي "نادية". واختتمت حديثها قائلة: "رواية حساسة جداً والمشاكل التي تتناولها مهمة جداً، ومتحمسة جداً للفيلم".

مشاركة درامية سابقة

كانت للنجمةمشاركة في موسم دراما رمضان الأخير من خلال مسلسل "بدون سابق إنذار"؛ حيث نالت إشادة واسعة وقتها عن دَور "مها" الذي قدّمته؛ حيث برعت في تقمُّص هذه الشخصية؛ إذ دارت أحداث المسلسل حول الزوجين "مروان" و"ليلى" اللذين تصل علاقتهما إلى نفق مسدود، بالرغم من محاولتهما لإصلاحها، ولكن تأخذ الأمور منعطفاً صادماً حينما يكتشفان إصابة ابنهما بسرطان الدم، وتتوالى الأحداث.

وشارك في العمل عدد من النجوم، بجانب الفنانة عائشة بن أحمد، على رأسهم: الفنان آسر ياسين، أحمد خالد صالح، نهال عنبر، جهاد حسام الدين، وآخرون. والعمل من تأليف ألما كفارنة، ومن إخراج هاني خليفة.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».