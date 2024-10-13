شيماء سيف تواصل رحلة خسارة الوزن وتفاجئ المتابعين بإطلالة لامعة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تواصل النجمة شيماء سيف رحلة خسارة الوزن بنجاح بعد خضوعها لعملية التكميم، حيث ظهرت في أحدث صورها بخسارة ملحوظة في وزنها دون أن تؤثر على ملامح وجهها. وقد نشرت شيماء مقطع فيديو عبر حسابها على “إنستغرام” تستعرض فيه إطلالتها الجديدة بفستان فوشيا لامع وقصير، بتصميم ضيق من الأعلى ومنسدل بقصّة واسعة قليلاً، مع أكمام طويلة وثنيات ناعمة.

تفاعلت شيماء مع جمهورها بطريقتها العفوية المعتادة، حيث ظهرت وهي تغني وترقص، فيما نسقت إطلالتها بحذاء رمادي وحقيبة كلاتش بنفس اللون. من الناحية الجمالية، اعتمدت شيماء على مكياج خفيف بألوان بنية وتركَت شعرها ينسدل بحرية على كتفيها.

لاقى الفيديو تفاعلاً واسعاً من متابعيها الذين شجعوها على مواصلة رحلتها لاستعادة صحتها والرشاقة، متمنين لها المزيد من النجاح في حياتها الفنية والشخصية.