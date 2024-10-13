فنان شهير ينتقد تصريحات إلهام شاهين عن الصلاة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال استضافته في برنامج Mirror مع الإعلامي خالد فرج عبر قناته على “يوتيوب”، وجه الفنان دياب انتقادات للفنانة إلهام شاهين بسبب تصريحاتها الأخيرة حول المخرج الذي أوقف التصوير لأداء الصلاة، والتي أثارت جدلاً واسعاً.

قال دياب: “إيه المشكلة؟ ده بيحصل كتير، زي السنة دي كنت بصور مع المخرج عمرو عرفة، وقت الصلاة بنقف خمس دقايق نصلي ونرجع نكمل”.

وأضاف: “في ساعات التصوير، بنعطل ساعة أو أكثر بسبب فنانة متأخرة أو تعديل الشعر والمكياج، فهل ده أهم من الصلاة؟ الصلاة بتاخد خمس دقايق مش هتبوظ اليوم”.

واختتم دياب حديثه قائلاً: “ساعات بنعطل عشان حاجات بسيطة زي تعديل الملابس أو الشعر، لكن مفيش مشكلة في التوقف للصلاة”.