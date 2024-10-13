مي عمر تكشف صعوبات تصوير “إش إش”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لا تزال الفنانة مي عمر تواصل تصوير دورها في مسلسل “إش إش”، والذي ستشارك به في السباق الدرامي الرمضاني المقبل. وقد كشفت مي عن الصعوبات التي تواجهها خلال التصوير، خاصة أن المشاهد تُصور في أماكن حقيقية بدلاً من الاستوديوهات، حيث تتنقل بين عدة مناطق في القاهرة مثل روض الفرج، السكاكيني، وشبرا الخيمة.

وأوضحت مي أنها ستنتهي من تصوير المسلسل خلال شهر، ليدخل بعدها مرحلة المونتاج والميكساج استعدادًا لعرضه في شهر رمضان. كما أشارت إلى الإرهاق الشديد الذي شعرت به نتيجة تصوير المشاهد في مواقع متعددة بالقاهرة والجيزة، وذلك بناءً على رغبة المخرج محمد سامي الذي فضل التصوير في أماكن حقيقية لتحقيق الواقعية في العمل.

يشارك في بطولة المسلسل إلى جانب مي عمر كل من: ماجد المصري، هالة صدقي، شيماء سيف، انتصار، إدوارد، محمد الشرنوبي، وآخرين، وهو من تأليف مهاب طارق ومحمد سامي وإخراج محمد سامي.