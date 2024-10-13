مصطفى شعبان يعتذر عن “الأرض السودا” بسبب “حكيم باشا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأ الفنان المصري مصطفى شعبان جمهوره باعتذاره عن عدم المشاركة في فيلم “الأرض السودا” مع النجم كريم عبد العزيز والنجمة ياسمين صبري، وذلك بسبب انشغاله بتصوير مسلسله الجديد “حكيم باشا”. العمل من تأليف أحمد حسني وإخراج بيتر ميمي.

بعد انسحاب مصطفى شعبان، تواصلت الشركة المنتجة مع النجم إياد نصار الذي وافق على الانضمام إلى فريق العمل، ومن المتوقع أن يبدأ تصوير مشاهده قريباً. الفيلم يدور في إطار اجتماعي تشويقي ويضم نخبة من النجوم منهم كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، وإياد نصار.

أما مسلسل “حكيم باشا”، الذي يعكف مصطفى شعبان على تصويره حالياً، فيضم مجموعة من النجوم مثل رياض الخولي، سهر الصايغ، ودينا فؤاد.