شكرا لقرائتكم خبر عن أفلام المهرجانات السينمائية تتجه لدور العرض في أكتوبر ونوفمبر من بينها "آل شنب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد دور عرض السينمات في مصر، استقبال عدداً من الأفلام خلال شهر أكتوبر بشكل كثيف والذى يمتد طرحها حتى شهر نوفمبر أيضاً، ولكن هذا العام سيطرت ظاهرة سينمائية في هذه الفترة وهو استقبال السينما لأفلام تم عرضها في مهرجانات سينمائية خلال العام الماضي وأخرى منذ أكثر من ذلك.

وتستقبل السينمات فيلم "عنها" يوم الأربعاء 16 أكتوبر الجارى، وقد عُرض الفيلم ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42 عام 2020، والفيلم من بطولة أحمد مالك وندى الشاذلى وفدوى عابد، وهو من تأليف وإخراج إسلام العزازي، ومن إنتاج دينا فاروق، وتدور أحداثه في فترة الثلاثينيات حول سيدة عشرينية تدعي درية، تعرض زوجها لعملية اغتيال، ونتيجة للصدمة دخلت درية في حالة وحدة شديدة وانعزلت بنفسها داخل بيتها رافضة التعامل مع العالم الخارجي

وتستقبل السينمات أيضاً فيلم "آل شنب" بطول ليلى علوي ولبلبة وسوسن بدر والمقرر طرحه يوم 31 أكتوبر الجارى، وهو الفيلم الذى عرض في مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة عام 2023، ويشارك في بطولة الفيلم أيضا هيدي كرم، وأسماء جلال، ومحمود البزاوي، وخالد سرحان، وعلي الطيب، ومن تأليف وإخراج أيتن أمين، تدور الأحداث حول شخصية ليلى التي تعاني من تحكمات والدتها وتجد نفسها وسط العائلة لتأدية واجب عزاء.

وفي شهر نوفمبر تستقبل السينمات فيلم "رفعت عيني للسما" يوم 6 نوفمبر المقبل، وهو الفيلم الذى سيشارك بالمسابقة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة المقرر إقامتها فى الفترة ما بين 24 أكتوبر لـ 1 نوفمبر المقبل، فضلاً عن مشاركته في مهرجان كان السينمائي بدورته الـ 77 وفوزه بجائزة العين الذهبية لأفضل فيلم تسجيلي

فيلم رفعت عينى للسما من إخراج ندى رياض وأيمن الأمير وبطولة فريق مسرح بانوراما برشا، ماجدة مسعود وهايدي سامح ومونيكا يوسف ومارينا سمير ومريم نصار وليديا هارون ويوستينا سمير مؤسسة الفريق. وقد استضافت قرية البرشا في محافظة المنيا فريق عمل الفيلم على مدار العديد من الأعوام.