شكرا لقرائتكم خبر عن سهر الصايغ: "لعل الله يراني" يحمل رسالة مهمة وسعيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت النجمة سهر الصايغ عن فيلم "لعل الله يرانى" الذى عرض مؤخراً في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط بدورته الـ 32، وقالت في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”: "الفيلم فكرته لطيفة جدا وهو بيتكلم على بنت قررت تنهى حياتها، فالفيلم بيكشف الجزء الأسود اللى بتعيشه وإزاى هتجتاز ده والعوامل اللى ساعدتها على كده".

وتابعت سهر الصايغ: "الفيلم بيورينا الإنسان لما بيدخل في مرحلة انه فاقد الأمل وفاقد الثقة في كل شيء حتى أنه استغفر الله العظيم بيشكك ان ربنا مش شايفه، وفى نهاية الفيلم بيتكشف ان ربنا سبحانه وتعالى شايفنا كلنا ومطلع على كل شيء وده كان سبب تسمية الفيلم بـ لعل الله يراني".

واستكملت سهر الصايغ: "أنا مش بعمل أفلام قصيرة كتير، ودايما بدور على الفكرة الحلوة والموضوع الحلو، وأى حد شاف الفيلم وأثر فيه وعرف يخرج من الجزء اليائس في حياته وطلع للنور فده حاجة هتخليني مبسوطة جدا برسالة الفيلم".

وتدور أحداث الفيلم حول "دينا" التي تعتقد أنها مجرد رقم في الحياه، تُشعر دائمًا بأنها لا قيمة لها ولا أحد يهتم بها، ودفعتها الضغوط النفسية الشديدة التي كانت تعاني منها إلى الانتحار، وقبله نشرت آخر كلماتها على حسابها الشخصي على الفيسبوك قائلة"أحببت الجميع، ولم يحبني أحد لذلك، حان وقت الرحيل، لعل الله يراني!".. ولكن فجأة تغيرت حياتها لحظة نشر تلك الكلمات.

وتُشارك في البطولة بجانب سهر الصايغ، الفنانة نانسي نبيل، الفيلم من تأليف جوزيف فوزي، ومدير التصوير كوتا طلعت، وديكور مينا ميلاد، ومونتاج بيشوي إيميل وموسيقى روماني ميشيل.