شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل حفل أحمد سعد في مهرجان الموسيقي العربية يوم 19 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي النجم أحمد سعد حفلا غنائيا كبيرا ضمن فعاليات الدورة الـ 32 من مهرجان الموسيقي العربية أكبر حدث موسيقي، وذلك في تمام الساعة 8 ونصف مساء، يوم السبت المقبل 19 أكتوبر، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.

ويقدم أحمد سعد خلال الحفل مجموعة مميزة من أغانيه التي يحبها جمهوره، بقيادة المايسترو سعيد كمال، وبمشاركة صوليست (كمان) الفنان محمود سرور وصوليست (عود) الفنان حازم شاهين، وأتيحت تذاكر الحفل عبر موقع "تذكرتي".

تحمل الدورة الـ 32 من مهرجان الموسيقي العربية اسم الموسيقار الراحل سيد درويش، وكرم وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو خلال حفل الافتتاح الذي أقيم الجمعة الماضية 19 شخصية ساهمت في إثراء الحياة الفنية في مصر والوطن العربي بتسليمهم درع المهرجان وشهادات التقدير وهم: "اسم الشاعر حسين السيد (مصر)، اسم الشاعر مأمون الشناوي (مصر)، اسم المطرب والملحن أحمد الحجار، وفنانى الخط العربى الدكتور خليفة الشيمي ومحمد حسن احمد (مصر)، الأستاذة الدكتورة انعام لبيب العميد الاسبق للمعهد العالى للموسيقى العربية (مصر).

وكذلك كرم الدكتور محمد السيد شبانة أستاذ الموسيقى الشعبية بالمعهد العالي للفنون الشعبية (مصر)، الشاعر إبراهيم عبد الفتاح (مصر)، عازف العود حازم شاهين(مصر)، عازف الكولة عبد الله حلمى (مصر)، الموسيقار ممدوح سيف (السعودية)، الموسيقار خالد بن حمد البوسعيدي (عمان)، الفنان محمد محسن، الموسيقار صلاح الشرنوبي (مصر)، المطرب فؤاد زبادي (المغرب)، المطرب لطفى بوشناق (تونس)، الموسيقار زياد الرحباني (لبنان)، النجم محمد منير، الأستاذة الدكتورة إيناس عبد الدايم ( وزير الثقافة الأسبق).