شكرا لقرائتكم خبر عن طرح فيلم "عنها" لـ أحمد مالك فى دور العرض الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل دور عرض السينمات في مصر، فيلم "عنها" بطولة الفنان أحمد مالك والفنانة ندى الشاذلي، يوم الأربعاء 16 أكتوبر الجارى، وذلك بعدما كشفت شركة الإنتاج عن البرومو الخاص بالفيلم.

وجاء برومو فيلم عنها، معبرا عن الإثارة والتشويق لأحداث الفيلم حول علاقة غامضة تجمع أحمد مالك وندى الشاذلى، فبدأ البرومو بمشاهد خاطفة تعبر عن صراع نفسى للبطلة الفيلم ندى الشاذلى، التى تمر بأزمة لم يكشف عنها البرومو وترك التساؤلات مفتوحة للمشاهد، لخلق حالة من الشغف لدى الجمهور لدخول الفيلم للإجابة على كل التساؤلات لديه.

وزادت جرعة التشويق والإثارة في برومو فيلم عنها، إذ يرتدي أحمد مالك البدلة والطربوش الأحمر، ويقول إن هناك محاولة اغتيال، ليزيد الغموض أكثر لدى المشاهد.

وكان صناع فيلم أطلقوا خلال الأيام الماضية، الأغنية الدعائية للعمل بعنوان "إشمعنى يا نخ"، وهي من غناء ندى الشاذلي، وكلمات بديع خيري وألحان سيد درويش.

فيلم عنها من بطولة كل من أحمد مالك، ندى الشاذلي، فدوى عابد، وآخرين من نجوم الفن، وتأليف وإخراج إسلام العزازي.

وتدور أحداث الفيلم في حقبة الثلاثينيات حول سيدة عشرين تدعي "درية"، وتم اغتيال زوجها في ذلك الفترة، ومن ثم دخلت في حالة وحدة شديدة وانعزلت بنفسها داخل بيتها رافضة التعامل مع العالم الخارجي.