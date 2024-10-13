شكرا لقرائتكم خبر عن عريس البحر على مسرح الريحاني ضمن مبادرة سوكسيه والان مع تفاصيل الخبر

تعرض مسرحية " عريس البحر" للمخرج وليد طلعت، على مسرح الريحاني، يومي الخميس والجمعة الموافقين 16 و 17 أكتوبر الحالي، وذلك ضمن مبادرة سوكسيه الذي أطلقها النجم أشرف عيد الباقي.

وكان قد أطلق النجم أشرف عبد الباقي مبادرة جديدة تحمل اسم "سوكسيه - تعالوا اعرضوا عندنا"، لمساعدة كل المواهب والفرق الفنية في مصر سواء على مستوى التمثيل والاستاند أب كوميدي والمزيكا.

جاءت مبادرة أشرف عبد الباقي بمساعدة كل المواهب الشابة من خلال التسجيل على صفحة سوكسيه، وذلك لعرض أعمالهم الغنية على مسرح نجيب الريحاني بوسط القاهرة.

وتدور أحداث مسرحية عريس البحر حول موال ف مسعود ووجيدة، الفنان الشعبي محمد طه، وذلك في إطار غنائي، وتبدأ القصة بمشاجرة أخين يعيشوا في صعيد مصر، وتكون تلك المشاجرة سببها الميراث الذي تركه أبوهما قبل وفاته، ويظهر خلال ذلك الكثير من الصراعات الإنسانية ومايدور في العقول، لنجد نفسنا أمام متناقضات الخير والشر، والفرح والحزن، والفراق واللقاء.

مسرحية عريس البحر من أشعار أحمد شاهين، موسيقي وألحان مممد الصاوي، استعراضات شيرين حجازي، دراماتورج محمد عادل، ديكور حمدي طلبة، إضاءة أبو بكر الشريف، وغناء الفنانة فاطمة محمد علي، ومن إخراج وليد طلعت، وقد تم تقديم العرض منذ عامين علي مسرح الجامعة البريطانية لطلاب الجامعة وحقق نجاح جماهيري كبير.

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