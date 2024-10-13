"كده تموتوني وأنا ٩ سنين".. جان رامز يوجه رسالة لصانعي شائعة وفاته (فيديو)

ياسر رشاد - القاهرة - خرج الطفل جان رامز، عن صمته ونفى شائعة وفاته التي انتشرت خلال الساعات الماضية عبر صفحات السوشيال ميديا، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك

ونشر جان رامز، مقطع فيديو عبر صفحته، قائلًا : "مساء الخير عليكم، كدة تموتوا طفل 9 سنين وهو لسه عايش! طب هو أنا حارق دمك في إيه يعني؟ .

وأضاف : "طب تصدق بقى انا هقول لك على حاجة تحرق دمك أكتر، اللي كتب البوست وشيره ماتقلقش هو كدة كدة هيتحاسب، أنا بس فاتح الفيديو دا عشان أقول لكم إني عايش، وصحتي زي الفل.

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فيما كتب جان رامز، تدوينه عبر صفحته قائلًا : "مساء الخير، أنا الحمد لله كويس وزي الفل، وهيتم اتخاذ كافه الاجراءات القانونيه ضد المواقع والصفحات اللي نشرت اخبار كاذبه واشاعات".

آخر أعمال جان رامز

وكان جان رامز، خاض السباق الرمضاني الماضي 2024، بمسلسل "المعلم"، بطولة النجم مصطفى شعبان، وحقق نجاح كبير وقت عرضه.