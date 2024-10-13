مهرجان الموسيقى العربية| تعرف على قائمة حفلات الليلة الثالثة

ياسر رشاد - القاهرة - تتوالى فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ 32، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد ويديره الدكتور خالد داغر، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، حيث يقام مساء اليوم، الأحد، 6 حفلات بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

حفلات الليلة الثالثة لمهرجان الموسيقى العربية

فى السادسة مساء يحتضن المسرح الكبير الأوبريت النادر العشرة الطيبة للموسيقار خالد الذكر سيد درويش بقيادة المايسترو أحمد عاطف دراماتورج وإخراج ضياء الدين زكريا ، إشراف فني الدكتورة خيرية جميل والدكتورة هدى أحمد.

يليها في الثامنة والنصف على مسرح النافورة حفلا تحيى فاصلة الثانى المطربة مروة ناجى بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام يسبقها فقرة موسيقية لعازف التشيللو الدكتور عماد عاشور، أما الفاصل الأول يضم نخبة من الروائع التى تعاون خلالها وردة الجزائرية والموسيقار بليغ حمدى يؤديها كل نجوم الأوبرا ياسر سليمان، نهي حافظ، محمد الخولي وسمية وجدي.

وبالتزامن يقام على مسرح معهد الموسيقى العربية حفلا لفرقة المايسترو عزيز جورج بمشاركة المطربة التونسية مليحة.

أما على مسرح الجمهورية تعرض تجربة فنية بعنوان ثلاثية غزة لفرقة من سلطنة عمان يليها تجربة اخرى باسم ترحال للفنانة السورية لينا شاماميان، ويقودها المايسترو جورج قلته وتعد دعوة لرحلة موسيقية تجمع عدة لغات ولهجات من بلدان عربية وأجنبية كما تشمل قوالب موسيقية متنوعة.

وبالتزامن تمتد الفعاليات إلى مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية " حيث تقدم الفنانة الأردنية نداء شرارة فاصلاً بقيادة المايسترو ايهاب عبد الحميد يسبقها فاصلا لكل من ندى غالب، غادة آدم، محمد الطوخي، محمد متولي وعازف القانون الدكتور ماجد سرور.

ويستقبل مسرح اوبرا دمنهور فى نفس الموعد ليلة سورية يحييها كل من الفنانة وعد البحرى والفنان مجد القاسم.

وتستمر فعاليات المؤتمر العلمى المصاحب حيث تعقد في العاشرة صباحا علي المسرح الصغير جلسة تتناول موضوع الأغنية العربية المعاصرة.. مصادر موسيقية متنوعة 1 بحضور الدكتور محمد الغوانمة (الأردن)مقررا والباحثين احمد عبدالله دعوي ( ليبيا)، الدكتور محمد آدم سليمان( السودان )، الدكتور أحمد الواصل ( السعودية )، الدكتورة مها العربي ( مصر)، الدكتور هاني يونس ( الأردن) .

وتعقد الجلسة الثانية في الثانية عشر والنصف ظهرا وتدور حول الأغنية العربية المعاصرة.. مصادر موسيقية متنوعة 2 بحضور الدكتور هشام شرف (العراق /الأردن ) مقررا والباحثين الدكتور محمد المصمودي ( تونس )، الدكتورة ليلي خليل - الدكتور هياف ياسين - الدكتورة مني زريق - الدكتور يوسف طنوس - الدكتور ميشال الشمالي ( لبنان) .