شكرا لقرائتكم خبر عن مروة ناجي ونداء شرارة ووردة وبليغ نجوم الليلة الثالثة بمهرجان الموسيقى العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ32، الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد ويديره الدكتور خالد داغر، اليوم الأحد إقامة 6 حفلات مختلفة ومتنوعة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

ففى السادسة مساء الأحد يحتضن المسرح الكبير الأوبريت النادر "العشرة الطيبة" للموسيقار خالد الذكر سيد درويش بقيادة المايسترو أحمد عاطف دراماتورج وإخراج ضياء الدين زكريا، إشراف فنى الدكتورة خيرية جميل والدكتورة هدى أحمد.

يليها في الثامنة والنصف على مسرح النافورة حفلا تحيى فاصله الثانى المطربة مروة ناجى بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام يسبقها فقرة موسيقية لعازف التشيللو الدكتور عماد عاشور، اما الفاصل الأول يضم نخبة من الروائع التى تعاون خلالها وردة الجزائرية والموسيقار بليغ حمدى يؤديها كل نجوم الأوبرا ياسر سليمان، نهي حافظ، محمد الخولي وسمية وجدى.

وبالتزامن يقام على مسرح معهد الموسيقى العربية حفلا لفرقة المايستروعزيز جورج بمشاركة المطربة التونسية مليحة.

أما على مسرح الجمهورية تعرض تجربة فنية بعنوان ثلاثية غزة لفرقة من سلطنة عمان يليها تجربة أخرى باسم ترحال للفنانة السورية لينا شاماميان، ويقودها المايسترو جورج قلته وتعد دعوة لرحلة موسيقية تجمع عدة لغات ولهجات من بلدان عربية وأجنبية كما تشمل قوالب موسيقية متنوعة.

وبالتزامن تمتد الفعاليات إلى مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"، حيث تقدم الفنانة الأردنية نداء شرارة فاصلاً بقيادة المايسترو ايهاب عبد الحميد يسبقها فاصلا لكل من ندي غالب، غادة ادم ، محمد الطوخي ، محمد متولى وعازف القانون الدكتور ماجد سرور.

ويستقبل مسرح أوبرا دمنهور فى نفس الموعد ليلة سورية يحييها كل من الفنانة وعد البحرى والفنان مجد القاسم.