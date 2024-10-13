ياسمين صبري بـ بنطلون ممزق وجميلة عوض في إيطاليا ..10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- مروان الطيب:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

أروى جودة

نشرت الفنانة اروى جودة صورة لها عبر حسابها الرسمي على "X"، ظهرت خلالها بإطلالة صيفية لاقت إعجاب متابعيها.

إلهام شاهين

نشرت الفنانة إلهام شاهين صور جديدة عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، استعادت خلالها ذكريات فترة الشباب مع شقيقها الفنان أمير شاهين ولاقت إعجاب جمهورها ومتابعيها.

جميلة عوض

نشرت الفنانة جميلة عوض صورة خلال استمتاعها بعطلتها في إيطاليا، وذلك عبر حسابها على "انستجرام" وحازت الصورة على إعجاب متابعيها.

رامي إمام

نشر المخرج رامي إمام صور عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، ظهر خلالها وهو داخل إحدى سيارات السابقات.

راندا عبد السلام

نشرت الفنانة راندا عبد السلام صور جديدة عبر خاصية الاستوري على حسابها "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة كاجوال أنيقة حازت على إعجاب متابعيها.

علي صبحي

نشر الفنان علي صبحي صورة جديدة عبر خاصية الاستوري على حسابها "إنستجرام"، وكانت الصور من كواليس التحضير لمشاهده من فيلم "سيكو سيكو" بطولة الفنان عصام عمر، والفنان طه دسوقي.

لقاء الخميسي

نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة جديدة عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلاله مرتدية فستان جذاب لاقى إعجاب متابعيها.

مي كساب

نشرت الفنانة مي كساب صورة جديدة لها عبر خاصية الاستوري على حسابها "إنستجرام"، وظهرت وهي تلتقط صورة سيلفي.

ميرنا نور الدين

نشرت الفنانة ميرنا نور الدين صور جديدة عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي بإطلالة ساحرة من داخل إحدى السيارات الفارهة.

ياسمين صبري

خطفت الفنانة ياسمين صبري الأنظار ونشرت صورة جديدة لها عبر خاصية الاستوري على "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة كاجوال ارتدت بنطلون ممزق وظهرت وهي داخل أحد المصاعد.