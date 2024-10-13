إنجي علاء وسامح سند ومجدي الهواري.. 30 صورة من المؤتمر الصحفي لمسلسل "القصة الكاملة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصوير- محمود عبد الناصر:

احتفل صناع وفريق عمل مسلسل "القصة الكاملة" ببدء العملية الإنتاجية للمسلسل بالمؤتمر الصحفي الذي أقيم مساء السبت بأحد الفنادق الكبرى.

وجاء على رأس الحضور المخرج مجدي الهواري الذي أعلن مؤخرًا تعاقده مع المؤلف سامح سند لتحويل مجموعته القصصية "القصة الكاملة" إلى عمل درامي سيتم عرضه خلال الفترة المقبلة، إلى جانب السيناريست عمرو سمير عاطف، والسيناريست إنجي علاء، السيناريست محمد صلاح العزب، سمر طاهر، باسم شرف، علاء حسن، ومحمد إسماعيل أمين.

وكان المؤتمر بعنوان "القصة الكاملة" مستوحاة من قصص جرائم حقيقة، أغرب قصص البشر"، وتم الإعلان عن الحلقات التي سيتم تحويلها لعمل درامي.

نشر سامح سند، مجموعة صور من حفل التوقيع، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب: "الحمد لله تم التعاقد على تحويل قصص "القصة الكاملة" لإنتاج درامي، و تشرفت بالتعامل مع أستاذ مجدي الهواري وشركة Advice".

يذكر أن آخر مشاركات المخرج مجدي الهواري كانت بمسلسل "دايمًا عامر" عام 2022 بطولة الفنان مصطفى شعبان.

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