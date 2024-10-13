بحضور فراج وأحمد داود والعسيلي.. النجوم في عزاء والد لؤي عمران

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يقام مساء اليوم السبت عزاء والد الفنان لؤي عمران وذلك بمسجد القوات المسلحة بمنطقة مدينة نصر، وسط عدد من الأهل والأصدقاء إلى جانب عدد من نجوم الفن والغناء المقربين من لؤي.

وحرص عدد من النجوم على تقديم واجب العزاء في وفاة والد لؤي عمران منهم الفنان أحمد داود، والفنان محمود العسيلي، الفنان محمد فراج، وسط حزن لؤي على فراق والده.

أعلن الفنان لؤي عمران عن وفاة والده عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" وكتب: "توفي إلى رحمة الله والدي العزيز الدكتور علي فوزي عمران، عميد كلية زراعة المنوفية الأسبق".

وتم تشييع الجنازة يوم الخميس الماضي من مسجد عمر بن عبد العزيز بجوار نادي هليوبوليس في مصر الجديدة.

يذكر أن آخر مشاركات الفنان لؤي عمران كانت بمسلسل "راجعين يا هوى" بطولة الفنان خالد النبوي وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2022.

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