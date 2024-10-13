بحضور باسم سمرة ومحمد القس وأحمد زاهر.. حفل توزيع جوائز مهرجان "ملتقى نجم العرب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يقام مساء اليوم السبت حفل توزيع جوائز مهرجان ملتقى نجم العرب في دورته السابعة هذا العام، بأحد الفنادق الكبرى القاهرة وسط حضور عدد كبير من أبرز نجوم الفن والإعلام.

جاء بين أبرز الحضور الفنان باسم سمرة، الفنان أحمد زاهر، الفنان مصطفى أبو سريع، الفنانة مي كساب، الفنان مصطفى شعبان، الفنان محمد علي رزق، السيناريست باهر دويدار، الفنانة مي عمر، الفنان حمزة العيلي، السيناريست عمرو محمود ياسين، الفنانة إلهام شاهين، الفنانة روجينا، الفنان حسن الرداد، المخرج محمد سامي، الفنانة هبة مجدي.

ويشهد الحفل تكريم عدد من النجوم منهم الفنانة إلهام شاهين بجائزة "نجمة العرب" عن مجمل أعمالها، الفنان باسم سمرة "أفضل ممثل" عن دوره في مسلسل "العتاولة"، المخرج محمد سامي "أفضل مخرج" عن مسلسل "نعمة الأفوكاتو"، الفنانة روجينا "أفضل ممثلة" عن مسلسل "سر إلهي"، الفنان منذر ريحانة "أفضل ممثل" عن مسلسل "المعلم"، الفنان حمزة العيلي عن دوره في مسلسل "خالد نور وولده نور خالد" ومسلسل "المداح"، الفنانة ملك زاهر "أفضل ممثلة شابة" عن مسلسل "محارب"، الفنانة ليلى زاهر "أفضل ممثلة شابة" عن مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"، الفنان محمد علي رزق "أفضل ممثل" عن دوره في مسلسل "صيد العقارب". الفنانة مي عمر "أفضل ممثلة" عن مسلسل "نعمة الأفوكاتو".

ملتقى نجم العرب هو مهرجان سنوي يقوم بتكريم نجوم الوسط الفني والإعلامي عن ما قدموه طوال العام.

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