شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج Saturday Night Live يحتفل بالذكرى الـ49 لانطلاقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص القائمون على البرنامج الأشهر في التلفاز الأمريكي Saturday Night Live، على الاحتفال بالذكرى الـ49 لانطلاق أولى حلقات البرنامج الذي عُرض لأول مرة في مثل هذا اليوم عام 1975، حيث أعادت عرض أول حلقة للبرنامج على قناة NBC.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة Deadline، فإن القائمين على البرنامج احتفلا بالذكرى السنوية التاسعة والأربعين لبث SNL لأول مرة، تزامناً مع استمرار الموسم الخمسين هذا الأسبوع، حيث شاركا العرض تسلسل المواسم الافتتاحية حتى الموسم الحالي.

وتضمنت التشكيلة جورج كارلين وجانيس إيان وبيلي بريستون وجين كيرتين وجاريت موريس ولارين نيومان وجيلدا رادنر ودان أيكرويد وجون بيلوشي وتشيفي تشيس وجورج كو ومايكل أودونوجيو وفالري برومفيلد وآندي كوفمان، ألبرت بروكس وجيم هينسون.

تكريمًا للذكرى السنوية، يُعرض فيلم Saturday Night للمخرج جيسون رايتمان لأول مرة يوم الجمعة في دور العرض، حيث تدور أحداث الفيلم في 11 أكتوبر 1975، حيث تغير فرقة من الكوميديين والكتاب الشباب التلفزيون إلى الأبد، ويروي الفيلم، الذي كان يحمل سابقًا عنوان SNL 1975، القصة الحقيقية لما حدث خلف الكواليس في تلك الليلة في الدقائق التسعين التي سبقت أول بث لبرنامج SNL على الإطلاق.

