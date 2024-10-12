شكرا لقرائتكم خبر عن لينا شماميان تنتهي من البروفة الأخيرة قبل حفلها غدا بمسرح الجمهورية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت المطربة السورية لينا شماميان من بروفتها مع فرقتها الموسيقية قبل حفلها غداً ضمن فعاليات مهرجان الموسيقي العربية الـ32 بمسرح الجمهورية، وستقدم لينا عدداً من أغانيها لمدة الساعة ونصف، بالإضافة إلى عدد من الأغاني التراثية منها المصرية والسورية.

يقام الحفل غداً على مسرح الجمهورية فى الثامنة والنصف مساءً بقيادة موسيقية للمايسترو جورج قلته.

المهرجان يقام على مسارح دار الأوبرا المصرية منها: "المسرح الكبير، الصغير، الجمهورية، سيد درويش، النافورة، مسرح معهد الموسيقى العربية، مسرح أوبرا دمنهور، سيد درويش بالإسكندرية.



لينا شماميان فى البروفة الأخيرة

وفى وقت سابق، تحدثت الفنانة لينا شماميان عن مهرجان محكى القلعة للموسيقى والغناء فى دورته الـ 31 قائلة، "مهرجان جميل وهناك تضافر فى الجهود وخلية نحل تعمل معا لتنظيم هذا المهرجان وإخراجه بالشكل اللائق، مؤكدة أنه من المهرجانات الكبيرة المستمرة".



لينا شماميان فى بروفتها الأخيرة قبل حفلتها غدا بمسرح الجمهورية