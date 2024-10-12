ممثل أمريكي ينضم لقوافل دعم القضية الفلسطينية: "يجب أن نوجه قلوبنا نحو حياة الفلسطينيين"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

خرج الممثل الأمريكي أندرو جارفيلد عن صمته وانضم للملايين من داعمي القضية والشعب الفلسطيني حول العالم ضد انتهاكات قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي ومواصلة قصف قطاع غزة وسط نزوح واستشهاد الآلاف من المدنيين العزل.

وحل جارفيلد ضيفًا على بودكاست "Happy Sad Confused" خلال تواجده في فرع جمعية تدعى "NY 92" بمدينة نيويورك الأمريكية التي تخص الشبان اليهود، وتطرق خلال حديثه عن معاناة الشعب الفلسطيني وأن ما يجب أن يفعله الجميع الآن هو توجيه قلوبهم وطاقتهم نحو إنهاء الحرب على غزة.

وعلق أندرو جارفيلد: "يجب أن نوجه مبادراتنا نحو شيء ذو قيمة، ربما حياة الفلسطينيين في غزة هذا ما يجب أن نوجه قلوبنا وطاقتنا نحوهم، ولأي أحد يعاني من الشرور التي تحدث حول العالم الان، وكل من ليس لديهم الخيار أن يعيشوا حياة كريمة".

تأسست 92NY من قبل مجموعة من اليهود الألمان من سكان نيويورك كواحد من أقدم فروع جمعية الشبان العبرية، والتي تم تصميمها على غرار جمعيات الشبان المسيحية، المعروفة باسم جمعية الشبان المسيحيين. إن الهدف منها هو مساعدة المهاجرين على الاندماج.



يواصل أندرو جارفيلد الترويج لأحدث أعماله السينمائية هذا العام وهو فيلم الدراما والرومانسية "We Live in Time" المقرر بدء العرض الأمريكي والعالمي يوم 18 أكتوبر الجاري، وتدور أحداث الفيلم حول علاقة رومانسية تجمع "شيف" شاب وفتاة مطلقة يجمعهما لقاء صدفة وتتغير حياتهما إلى الأبد.

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