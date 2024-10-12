محمد هنيدي: "مبحبش اتكلم في المواضيع دي".. ومحمد سامي مخرج وحكاء شاطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حل النجم الكبير محمد هنيدي ضيفا على برنامج "مع نزار الفارس" الذي يقدمه المذيع نزار الفارس على القناة الرابعة العراقية، وتحدث حلال الحوار عن مشواره الفني ونجاحاته وحب الجمهور له.

وكشف هنيدي استعداده لخوض السباق الرمضاني في عام 2025، مشيرا إلى أنه يحضر حاليا لمسلسل لن يكشف عن تفاصيله.

وأشار إلى أنه يتابع المسلسلات ويشاهدها ولكن ليس في رمضان، وإنما بعد انتهاء الشهر الكريم، إذ يبدأ في مشاهدة الأعمال التي اجتمع عليها الجمهور.

وبسؤاله هل يرى أن الفنان محمد رمضان هو "نمبر وان"، قال "مبحبش اتكلم في المواضيع دي"، وكشف عن رأيه في المخرج محمد سامي: "محمد سامي مخرج وحكاء يقعدك تلاتين حلقة مستني تعرف إيه اللي بيحصل، دراماتورجي شاطر، أحب أعمل معاه مسلسل وقلتله، هو صاحبي، وجمهور البيت يحب الحكاية المشدودة وهو شاطر في ده".

جدير بالذكر أن النجم محمد هنيدي عُرض له في 2024 مسرحية "ميوزيكال سكوول" بطولة نرمين الفقي، محمد ثروت، نانسي صلاح، وأحمد سلطان.