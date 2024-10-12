بالفيديو والصور| شاركها إحياء الحفل رامي صبري.. روبي تحتفل بعيد ميلادها مع جمهورها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

احتفلت الفنانة روبي بعيد ميلادها، في حفل الجامعة المصرية الصينية الذي أحيته مساء أمس الجمعة 11 أكتوبر، بـ فاميلي بارك.

وعلى أنغام موسيقى أغنية عيد الميلاد، استقبلت روبي "التورتة"، والتهنئة من حضور الحفل. ونشرت الصفحة الرسمية لبرنامج "Et بالعربي" الفيديو، ولقطات مختلفة من الحفل.

وقدمت روبي باقة متنوعة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة، والتي تفاعل معها الجمهور بالرقص والغناء، بينها: "هوبا"، "ليه بيداري"، "نمت ننة"، "الليلة حلوة"، "3 ساعات متواصلة"، "قولوا للمتغاظ"، "انت عارف ليه"، "قلبي بلاستيك".

جدير بالذكر أن الحفل شارك في إحيائه المطرب رامي صبري، وغنى: "فيها إيه"، "بعترفلك"، "بقولك ايه تعالي"، "كله عادي"، "يمكن خير"، "حياتي مش تمام"، "بتوحشني".