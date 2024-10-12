ماذا قال محمد هنيدي عن محمد سعد وحنان ترك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حل النجم الكبير محمد هنيدي ضيفا على برنامج "مع نزار الفارس" الذي يقدمه المذيع نزار الفارس على القناة الرابعة العراقية، وتحدث حلال الحوار عن مشواره الفني ونجاحاته وحب الجمهور له.

وتحدث هنيدي عن زميله الفنان محمد سعد، مشيرًا إلى أنه يحب فيلمه "اللي بالي بالك": "بموت في الفيلم ده"، وتعليقا على سؤال نزار "هل استهلك سعد نفسه بتقديم شخصيات اللمبي وكركر؟"، قال الأول "ممكن. أنا أعرفه من الجامعة ويظل محمد سعد نجم محبوب لو اتكتبله فيلم كويس هتلاقيه موجود".

وعن الفنانة المعتزلة حنان ترك، قال هنيدي "حنان ترك وحشتنا كلنا، هي موهبة هايلة ولو الظروف سمحت ترجع أكيد هنبقى سعداء".

جدير بالذكر أن النجم محمد هنيدي عُرض له في 2024 مسرحية "ميوزيكال سكوول" بطولة نرمين الفقي، محمد ثروت، نانسي صلاح، وأحمد سلطان.