محمد هنيدي: ابتعادي عن الكوميديا جريمة وخطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حل النجم الكبير محمد هنيدي ضيفا على برنامج "مع نزار الفارس" الذي يقدمه المذيع نزار الفارس على القناة الرابعة العراقية، وتحدث حلال الحوار عن مشواره الفني ونجاحاته وحب الجمهور له.

ورفض هنيدي فكرة تقديمه عمل يبتعد فيه عن الكوميديا وتحديدا في الفترة الحالية، مشيرا إلى أن الكوميديان هو في النهاية ممثل يستطيع تقديم الأعمال الكوميدية والتراجيدي، ولكنه يعتبر أن الله رزقه بنعمة هي قدرته على إسعاد الناس من خلال الكوميديا.

وتابع هنيدي "ابتعد عن الكوميديا؟! دي جريمة، الله سبحانه وتعالى يرزقك نعمة إنك تسعد الناس في وقت صعب اوعى تتخلى عن ده، وخطر فيه غيري ممكن يقدموا ده، الكوميديان ممثل يعمل تراجيدي وكوميدي، امتى أعمل فيلم مالوش علاقة بالكوميديا؟ لما تكون الشوارع كلها بتضحك".

جدير بالذكر أن النجم محمد هنيدي عُرض له في 2024 مسرحية "ميوزيكال سكوول" بطولة نرمين الفقي، محمد ثروت، نانسي صلاح، وأحمد سلطان.