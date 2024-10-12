محمد منير عن كلابه الأربعة: مونسني مع الموسيقى وبعتبرهم ولادي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شاركت الإعلامية سهير جودة جمهورها ومتابعي صفحتها على موقع "فيسبوك"، فيديو جديد، أجرت خلاله حوارا قصيرا مع "الكينج" محمد منير، بمناسبة عيد ميلاده الذي يوافق 10 أكتوبر.

وأجرت سهير اللقاء داخل منزل منير، ليشاهد الجمهور حرصه على امتلاك عدد كبير من اللوحات الفنية المميزة، كما كشفت خلال الفيديو عن صورة نادرة لوالده ووالدته، قال عنها "دي صورة تقريبا من 1939 أو حاجة كدة، بشوف جمال أمي وشياكة أبويا، أمي لذيذة وجميلة، آه أبويا كان سعدي ساب الوفديين وراح للسعديين".

وتابع منير "طبعا بحب الوطن ومهموم بمشاكله وبحلوله"، وأشار إلى أنه خريج كلية فنون تطبيقية وهذا ما يفسر حرصه على اقتناء العديد من اللوحات في منزله، فهو محب للفن وللألوان.

وتحدث منير عن ارتباطه بكلابه الأربعة، مشيرًا أنهم يبلغون 45 يوما وقام بتطعيمهم وتأثر بصراخهم وقت التطعيم، مضيفا "بعتبرهم ولادي ومونسني مع الموسيقى وفيهم مني كتير حنية وطيبة وغلابة، بيسمعوا موسيقى يوميا ويناموا على صوت الموسيقى".

واختتم منير اللقاء برسالة لجمهوره طمأنهم خلالها على صحته، قائلا "أنا بخير وزي الجن".

جدير بالذكر أن مهرجان الموسيقى العربية كرّم أمس الجمعة 11 أكتوبر في افتتاح دورته الـ32 النجم محمد منير، والذي اعتذر عن عدم الحضور.