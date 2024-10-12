محمد هنيدي عن مقارنته بـ عادل إمام: "هنهزر مينفعش يقارنوك بأستاذك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حل النجم الكبير محمد هنيدي ضيفا على برنامج "مع نزار الفارس" الذي يقدمه المذيع نزار الفارس على القناة الرابعة العراقية، وتحدث حلال الحوار عن مشواره الفني ونجاحاته وحب الجمهور له.

أكد هنيدي اعتزازه بالتعاون مع النجم عادل إمام في أكثر من عمل فني، وقال "مشهدي في بخيت وعديلة معه لا يمكن طبعا أحذفه ده شرف ليا وسبب سعدي"، وتعليقا على قيام البعض في فترة من الفترات بالمقارنة بينه وبين "الزعيم": "طبيعي ده بيحصل في أي مجال، واللي بيخلقه الإعلام والصحافة، أنا مخدتهاش بهذا الشكل، ده بيزنس وشغل لكن عشان انت يقارنوك بأستاذك مينفعش هنهزر".

وتابع "وهذا ليس تواضع هذه الحقيقة، الحمد لله اشتغلت مع أستاذ عادل إمام اكتر من مرة"، مضيفا "مفيش حد خليفة لحد مصر مليانة، فيه أجيال ورا أجيال وكلهم من رحم واحد".

وأشار هنيدي أن منذ بداياته الفنية وهدفه الفنان الكبير الراحل نجيب الريحاني "ومازلت هو مدرستي في الكوميديا وعشقي، وأحفظ حوار أفلامه، وبيضحكني طبعا عادل إمام".

جدير بالذكر أن النجم محمد هنيدي عُرض له في 2024 مسرحية "ميوزيكال سكوول" بطولة نرمين الفقي، محمد ثروت، نانسي صلاح، وأحمد سلطان.