شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات من بروفة مروة ناجى قبل حفلها غدا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت المطربة مروة ناجي منذ قليل من البروفة الأخيرة مع فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو د. علاء عبد السلام.

ومن المقرر أن يقام الحفل غدا الأحد على مسرح النافورة، تحت قيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام، وتقدم مروة ناجى خلال الحفل باقة مميزة من أغانيها الخاصة وبعض أغانى نجوم الزمن الجميل التى تتميز بها مثل أغانى وردة.



لقطات من بروفة مروة ناجى قبل حفلتها غدا

وفى وقت سابق، تحدثت مروة ناجى عن حفلها بمهرجان الموسيقى العربية الـ 32 ونشرت على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بوستر الحفل وعلقت: "سعيدة جدا وبتشرف بمشاركتي فى المهرجان ومتشوقا لؤياكم وحشتونى موت".



بروفة مروة ناجى قبل حفلتها غدا

وكانت قد طرحت مؤخرًا المطربة مروة ناجى على موقع يوتيوب فيديو كليب أغنيتها الجديدة "معلش" التى افتتحت بها نشاطها الفنى فى موسم الشتاء، وتعود مروة من خلالها، إلى نوعية الأغانى الدرامية، الحزينة، وهذه الأغاني تنقل إحساسًا بالألم العاطفي والشوق، ومشاعر الخسارة، وأعربت المطربة مروة ناجى عن تفاؤلها بأن الأغنية سوف تحدث صدى واسع النطاق لدى لجمهور.



كواليس حفل مروة ناجى



بروفة مروة ناجى قبل حفلتها غدا