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لقطات من بروفة مروة ناجى قبل حفلها غدا.. صور

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القاهرة - سامية سيد - انتهت المطربة مروة ناجي  منذ قليل من البروفة الأخيرة مع فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو  د. علاء عبد السلام.

ومن المقرر أن يقام الحفل غدا الأحد على مسرح النافورة، تحت قيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام، وتقدم مروة ناجى خلال الحفل باقة مميزة من أغانيها الخاصة وبعض أغانى نجوم الزمن الجميل التى تتميز بها مثل أغانى وردة.

 

لقطات من بروفة مروة ناجى قبل حفلتها غدا (1)
لقطات من بروفة مروة ناجى قبل حفلتها غدا

 

وفى وقت سابق، تحدثت مروة ناجى عن حفلها بمهرجان الموسيقى العربية الـ 32 ونشرت على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بوستر الحفل وعلقت: "سعيدة جدا وبتشرف بمشاركتي فى المهرجان ومتشوقا لؤياكم وحشتونى موت".

لقطات من بروفة مروة ناجى قبل حفلتها غدا (2)
بروفة مروة ناجى قبل حفلتها غدا

 

وكانت قد طرحت مؤخرًا المطربة مروة ناجى على موقع يوتيوب فيديو كليب أغنيتها الجديدة "معلش" التى افتتحت بها نشاطها الفنى فى موسم الشتاء، وتعود مروة من خلالها، إلى نوعية الأغانى الدرامية، الحزينة، وهذه الأغاني تنقل إحساسًا بالألم العاطفي والشوق، ومشاعر الخسارة، وأعربت المطربة مروة ناجى عن تفاؤلها بأن الأغنية سوف تحدث صدى واسع النطاق لدى لجمهور.

لقطات من بروفة مروة ناجى قبل حفلتها غدا (3)
كواليس حفل مروة ناجى 

 

 

لقطات من بروفة مروة ناجى قبل حفلتها غدا (4)
بروفة مروة ناجى قبل حفلتها غدا

 

 

لقطات من بروفة مروة ناجى قبل حفلتها غدا (5)
 مروة ناجى فى الحفل

 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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