شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الطوخي ونداء شرارة بأوبرا الإسكندرية ضمن حفلات مهرجان الموسيقى العربية غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي المطرب محمد الطوخي غداً الاحد حفلاً غنائياً بدار أوبرا الاسكندرية ، بمشاركة المطربة نداء شرارة وقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد ، وذلك ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في نسخته الـ 32، التي بدأت أمس "الجمعة" وتستمر حتى يوم 24 أكتوبر الجاري .

ويقدم الطوخي خلال الحفل فاصل غنائي يتضمن مجموعة من الاغاني الطربية ، منها "كل دا كان ليه"،"يا واحشني رد عليا"، "خايف اقول اللي في قلبي"، "أنا هويت وإنتهيت"، "موعود" ، "في يوم وليلة" ، فيما تقدم نداء شرارة الفاصل الثاني من الحفل .

من ناحية اخرى يعود الطوخي للقاهرة فور انتهاء الحفل استعداداً لاحياء حفله الثاني ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية ، والمقرر اقامته تحت عنوان ( ليلة طرب ) بمعهد الموسيقي العربية يوم 20 أكتوبر الجاري .

يشار إلى أن مهرجان ومؤتمر الموسقى العربية دورته 32، يقام فى الفترة من 11 وحتى 24 أكتوبر الجاري ، ويضم عدداً كبيراً من نجوم الغناء من مختلف الدول العربية، منهم "علي الحجار ومدحت صالح وهاني شاكر وعاصي الحلاني ولطفي بوشناق و تامر عاشور و لطيفة و ريهام عبد الحكيم و مروة ناجي و مي فاروق ولينا شاماميان ونداء شرارة و نادية مصطفي و أحمد سعد .







