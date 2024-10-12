شكرا لقرائتكم خبر عن شبكة قنوات ON الشريك الإعلامى الرسمي للدورة الـ 7 من مهرجان الجونة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مهرجان الجونة السينمائي بأن مجموعة قنوات ON هي الشريك الإعلامي الرسمي للدورة السابعة من المهرجان الذى سيقام في الفترة من 24 أكتوبر إلى 1 نوفمبر المقبل.

الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائى تنعقد في الفترة من 24 أكتوبر حتى 1 نوفمبر المقبل، ويتم تكريم هذا العام الفنان محمود حميدة، بمنحه جائزة الإنجاز الإبداعى، احتفاءً بالأدوار التي بَرَع في تقديمها في السينما والتليفزيون، إلى جانب الدور الذي يلعبه بعيدًا عن أعين الكاميرات في تطوير السينما المصرية.

وكان مهرجان الجونة السينمائى، قد أعلن عن أول فيلمين من اختياراته المصرية لهذا العام الأول "رفعت عيني للسما" من إخراج ندى رياض وأيمن الأمير، الذي سيشارك في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، والثاني "الفستان الأبيض" الذي يعد الفيلم الروائي الطويل الأول من إخراج جيلان عوف، وسينافس على جوائز مسابقة الأفلام الروائية الطويلة.



